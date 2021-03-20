Российский ультрамарофонец Александр Капер побежит от Твери до Москвы

Александр Капер побежит от Твери до Москвы.

Забег от Твери до Москвы в поддержку Международного дня леса стартует утром 20 марта. Пробежать эту дистанцию решился всемирно известный российский ультрамарафонец Александр Капер.

Старт забега состоится в 10 часов утра от Памятника Афанасию Никитину, а финиширует марафонец в Москве, сообщает ТИА

Тема леса для спортсмена Актуальна - работает он заместителем директора в Клинском лесничестве Московской области.

Александр Капер - российский ультрамарафонец, пробежавший за 200 дней 8000 км от Москвы до Пекина, рекордсмен, член Русского географического общества, прозванный даже "Российским Форрестом Гампом".

Примерная длина дистанции составит 160 км. Во время забега планируется остановка на ночлег в Клину. Всех, кто хочет поддержать спортсмена Александр Капер приглашает на старт, где проведет небольшой мастер класс по подготовке к забегам на длительные дистанции.