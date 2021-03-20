На капремонт в театре кукол в Твери потратят 43 миллиона рублей

Театр кукол в Твери будут капитально ремонтировать. Фото: ЗСТО

В 2021 году намечен капитальный ремонт фасада театра, также отремонтируют кровлю, фойе, туалетные комнаты, зрительный зал. Планы ремонтных работ были озвучены руководством учреждения во время визита в театр группы депутатов регионального Заксобрания.

- С 2017 года театр участвует в федеральной программе поддержки государственных театров кукол. За счет этих средств появляются новые постановки, обновляется материальная база, - пояснил на встрече с депутатами директор театра Александр Кокошко.

- В 2021 году начинается реализация большого капитального ремонта в театре кукол. Это сумма – порядка сорока трех миллионов рублей – федеральные деньги по национальному проекту «Культура». Есть и доля бюджета областного, - отметил Сергей Голубев.

Областной бюджет готов вложиться в ремонт театра на сумму 3 миллиона рублей.