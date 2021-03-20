В Зубцовском, Ржевском, Старицком и Кимрском районах начнут возить пассажиров автобусы «Транспорта Верхневолжья»

Автобусы «Транспорта Верхневолжья» должны появиться в четырех муниципалитетах Тверской области с 3 июля 2021. Фото: ПТО

В минувшую пятницу, 19 марта, губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание, на коронном обсуждали внедрение новой транспортной модели перевозки пассажиров в четырёх районах Тверской области – Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. На этих территориях автобусы «Транспорта Верхневолжья» могут начать возить пассажиров уже 3 июля 2021 года.

Планируется, что на линии выйдут 118 новых автобусов, которые будут делать 971 рейсов в сутки. Должны заработать 33 городских маршрута и 70 пригородных.

Специалисты прогнозируют, что пассажиропоток на этих территориях составит больше 10 миллионов человек в год.

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