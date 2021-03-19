Губернатор Игорь Руденя поручил оперативно решить вопрос с выплатами пособий семьям Тверской области. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя провел совещание по ситуации, временно сложившейся с пособиями в рамках поддержки семей с детьми Верхневолжья. Участие в нем приняли руководители региональных министерств соцзащиты населения и демографической и семейной политики, а также Центра выплат «Тверская семья».

Как передает пресс-служба областного правительства, губернатор назвал недопустимым несоблюдение сроков предоставления выплат и поставил задачу в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Сообщается, что Игорь Руденя взял вопрос выплат пособий под личный контроль.

Губернатор также поручил укрепить профессиональными кадрами Центр выплат «Тверская семья». именно эта организация теперь занимается перечислением средств семьям.

Там на сегодняшний день работает 40 специалистов.

Ранее сегодня, 19 марта, областное министерство демографической и семейной политики сообщило СМИ, какие выплаты уже начислены, а какие центр обязуется перевести до конца марта.