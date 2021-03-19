В Твери скончался бравший у Путина автограф ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных

Тот самый момент, когда ветеран взял автограф для девушки-волонтера у главы государства. Фото: ПТО

Участник Великой Отечественной войны Николай Черных умер на 95-ом году жизни. Он скончался в Твери 19 марта.

Николай Макарович в годы войны служил в артиллерийских войсках, участвовал в разгроме Квантунской армии уже после победы над нацистской Германий.

После войны отдал 30 лет служил во внутренних войсках.

Уйдя в отставку, Николай Макарович возглавлял стадион имени «Юных пионеров» в Калинине, а затем специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова.

30 июня 2020 года Николай Черных принял участие в церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату.

Тогда Николай Макарович взял автограф у Президента России Владимира Путина для девушки-волонтера. Она сопровождала ветерана и попросила об этом. Бывший военный-фронтовик девушку не подвел.

27 января 2021 года губернатор Игорь Руденя по поручению главы государства вручил Николаю Макаровичу орден Почета.

Сегодня, 19 марта, глава региона выразил соболезнования родным и близким ветерана.

- Мы будем помнить Николая Макаровича как настоящего гражданина, беззаветно преданного Родине, мужественного защитника нашей страны, искреннего и порядочного человека, Николай Макарович внес выдающийся вклад в развитие Вооруженных Сил, в укрепление спортивной славы Верхневолжья, в патриотическое воспитание молодежи. Боевые заслуги Николая Макаровича, его многолетний труд на благо тверской земли будут жить в памяти всех, кто знал и любил его, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.