В Тверской области в 2021 году начнут строить газопровод между Красным Холмом и Молоково

Всего до 2025-го в регионе планируется проложить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей. Фото: ПТО

Областное правительства сообщает, что при участии компании «Газпром газораспределение Тверь» завершены проектно-изыскательские работы по строительству газопровода между Краснохолмским муниципальным округом и Молоковским районом. Его прокладка начнется в этом году.

Строительство газопровода позволит провести газ к 2175 домовладениям и квартирам муниципалитета, пяти школам, четырем детским садам, центральной районной больнице, Дому культуры, краеведческому музею и другим объектам.

Кроме Молоковского района в течение пяти лет газопроводы должны провести в Нелидовский городской округ, в Весьегонский, Сандовский, Краснохолмский, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы.

Их газификация будет вестись программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Ее в прошлом году утвердили губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.