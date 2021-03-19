Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на заводе в Твери

Обстоятельства ЧП устанавливают следователи
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на заводе в Твери.
Известно, что на 57-летнего мужчину упал многотонный груз и раздавил его. ЧП произошло 18 марта. Предприятие занимается обработкой металлических изделий и расположено на улице Паши Савельевой.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Место происшествия уже осмотрел следователь, опрошены очевидцы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.