Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на заводе в Твери

Обстоятельства ЧП устанавливают следователи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на заводе в Твери.

Известно, что на 57-летнего мужчину упал многотонный груз и раздавил его. ЧП произошло 18 марта. Предприятие занимается обработкой металлических изделий и расположено на улице Паши Савельевой.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Место происшествия уже осмотрел следователь, опрошены очевидцы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.