В Тверской области объявлен творческий конкурс среди молодых и будущих избирателей

В Тверской области объявлен творческий конкурс среди избирателей Фото: Олег ЗОЛОТО

На 215-м заседании избирательной комиссии Тверской области, которое состоялось 19 марта, было принято решение о проведении регионального творческого конкурса «ART_election» среди молодых и будущих избирателей.

Согласно положению о конкурсе, соревноваться в творчестве участники будут с 25 марта по 25 сентября 2021 года. Выбирать будут лучшую авторскую работу современного вида искусств (видеоарт, анимация, фото-истории, песочная графика, граффити-гифки).

Отправлять заявки можно до 5 августа включительно. С 6 августа по 25 сентября пройдет отбор и оценка конкурсных работ.

Лучшие работы участников будут размещаться в социальной сети во ВКонтакте. Победителя выберут по количеству репостов.