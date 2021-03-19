Лесной фонд Тверской области увеличился еще на 490 гектаров

Лесной фонд Тверской области увеличен на 490 га Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 марта на заседании Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям был одобрен перевод семнадцати участков общей площадью 494,5 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда.

Участки расположены в Жарковском и Максатихинском районах. Территории заросли и не подходят для пашни. В новом статусе земли можно будет контролировать и предотвратить незаконные рубки леса.

- Уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности являются приоритетными направлениями в лесопромышленной отрасли. Максимально полное восстановление лесов - одна из целевых задач региональной составляющей «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.