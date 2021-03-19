Накануне Всемирного дня поэзии в Твери впервые вручат премию имени поэта Андрея Дементьева

Премия призвана поддержать таланты и увековечить память нашего выдающегося земляка. Фото: ПТО

20 марта, накануне Всемирного дня поэзии, в Твери впервые вручат Всероссийскую премию имени Андрея Дементьева.

За премию тверские поэты будут соревноваться с коллегами по перу из Удмуртии, Башкирии, Москвы, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Воронежской, Орловской, Амурской, Ярославской, Смоленской областей и других регионов.

Победителей наградят в двух номинациях - «Молодой поэт» и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества». Победители получат дипломы и памятные знаки. Будет и вполне осязаемая материальная награда - денежная премия. Размер премии в номинации «Молодой поэт» - 300 тысяч рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» – 700 тысяч рублей.

Премию учредили региональное Правительство и дом поэзии Андрея Дементьева. Как отметил губернатор Игорь Руденя, учреждение этой премии - "важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка".