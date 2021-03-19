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Общество19 марта 2021 20:32

«Контроль трезвости» проводит Госавтоинспекция Тверской области с 19 по 21 марта

Рейд проходит во всех муниципалитетах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проводит "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проводит рейд по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

«Контроль трезвости» пройдет во всех муниципалитетах в период с 19 по 21 марта. Мероприятие проводится в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Граждан просят сообщать информацию о нетрезвых водителях по телефонам дежурной части: «02», а если вы звоните с сотового телефона «102».