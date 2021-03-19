Лучшие работники сферы ЖКХ и газового хозяйства Тверской области получат премии губернатора

Определены лучшие работники сферы ЖКХ и газового хозяйства Тверской области, они получат премии губернатора. Фото: ПТО

19 марта на заседании президиума правительства региона утвержден список получателей премии губернатора Тверской области в сфере ЖКХ и газового хозяйства. Собственно решение поддержал и сам губернатор Игорь Руденя.

Список премируемых утвержден в преддверии Дня работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. Он в этом году выпал на 21 марта.

В номинации «Лучший работник теплоэнергетического комплекса Тверской области» победа присвоена руководителю участка тепловых сетей ООО «Тверская генерация» Дмитрию Скворцову, в номинации «Лучший работник водоснабжения и водоотведения Тверской области» - слесарю аварийно-восстановительных работ ООО «Тверь Водоканал» Сергею Ахматову. Лучшим работником электроэнергетического комплекса региона признан начальник производственно-технического отдела МУП «Тверьгорэлектро» Александр Виноградов.

Премию в номинации «Лучший работник в сфере управления жилищным фондом» получит мастер из Пеновского муниципального округа Владимир Любомиров, а в номинации «Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда» - мастер из Рамешковского района Валерий Корешков.

Лучшим работником газового хозяйства Верхневолжья признан мастер комплексной эксплуатационной службы филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» Сергей Гуттин.

Лучшим работником в сфере благоустройства признана старший дворник МБУ «Благоустройство» Вышневолоцкого городского округа Наталья Котолосова.