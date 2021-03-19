Водитель на снегоходе наехал на снежный вал в Тверской области

Водитель на снегоходе получил травмы Фото: Мария ЛЕНЦ

Авария произошла на проселочной дороге от деревни Березовский рядок до турбазы "Княжеский остров" в Осташковском городском округе Тверской области 19 марта.

На указанном участке водитель на снегоходе наехал на снежный вал и получил травмы.

Пострадавшего доставили в Осташковскую ЦРБ. Подробности устанавливаются.

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