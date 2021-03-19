Центр «Тверская семья» обещает выплатить пособия на детей от 3-7 лет до 25 марта

Центр выплат «Тверская семья» расположен по адресу: набережная реки Лазури, 20. Фото: google.ru/maps

Министерство демографической и семейной политики региона сообщает, когда Центр выплат «Тверская семья» переведет гражданам различные полагающиеся им пособия и другие выплаты.

Согласно информации ведомства, на сегодня за март Центром «Тверская семья» выплачены разовые пособия при рождении ребенка, а также следующие ежемесячные пособия: по уходу за ребенком до полутора лет, на ребенка из многодетной семьи, просто на ребенка для малоимущих семей, при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до трех лет, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Сообщается, что ежемесячная выплата на детей от 3-7 лет будет переведена 24 марта.

Помимо этого центр обязуется до конца первого весеннего месяца выплатить материнский (семейный) капитал, пособие на обеспечение питанием беременных женщин из малообеспеченных семей, а также средства на проезд беременных женщин из сельской местности в центральную районную больницу.

Напомним, что 12 марта была назначена новый директор Центра «Тверская семья» Светлана Корсакова, а также для улучшения эффективности работы учреждения штат сотрудников увеличили на 31 человека. Теперь там трудится 40 специалистов.

В зоне их особого внимания - выплата на детей от 3 до 7 лет. Сейчас ее получает 25179 семей в регионе. На рассмотрении в Центре зарегистрировано еще более 3000 новых заявлений.

В центре действует горячая линия: 8 800 201 22 62.

В соцсети «Вконтакте» есть группа министерства демографической и семейной политики Тверской области - «Тверская семья», где также можно задать вопросы по предоставлению выплат.

Можно обратиться и в сам Центр выплат «Тверская семья» по адресу: набережная реки Лазури, дом №20. Прием граждан ведется по средам с 10:00 до 15:00.

Напомним, что недавно были жалобы на проблемы с выплатами. В связи с этим в центре приняли меры по улучшению работы.