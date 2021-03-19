Госавтоинспекция Тверской области выявила 14 нарушений на межмуниципальных автобусных маршрутах

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает еженедельные проверки водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 12 по 18 марта проверено 65 автобусов, выявлено 14 нарушений. В частности, пассажиров перевозили на автобусах с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.