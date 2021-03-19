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Происшествия19 марта 2021 16:53

В Тверской области мужчина с «левого» аккаунта в соцсетях пропагандировал национализм

Теперь он заплатит штраф
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области мужчина заплатит штраф за музыку с пропагандой национализма.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Конаковский городской суд привлек правонарушителя к административной ответственности, ему назначили штраф. Сумма взыскания в материале областного МВД не указана. Постановление суда может быть в десятидневный срок обжаловано.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 33-летний житель Конаково в соцсетях с фейковой страницы публиковал аудиозаписи, разжигающие вражду по отношению к лицам неславянской национальности. Эти произведения находятся в Федеральном списке экстремистских материалов.

Но все тайное стало явным. Полицейские выяснили, что конаковец слушает такую музыку, и составили административный протокол.

Криминал