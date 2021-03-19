В Тверской области мужчина с «левого» аккаунта в соцсетях пропагандировал национализм

В Тверской области мужчина заплатит штраф за музыку с пропагандой национализма. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Конаковский городской суд привлек правонарушителя к административной ответственности, ему назначили штраф. Сумма взыскания в материале областного МВД не указана. Постановление суда может быть в десятидневный срок обжаловано.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 33-летний житель Конаково в соцсетях с фейковой страницы публиковал аудиозаписи, разжигающие вражду по отношению к лицам неславянской национальности. Эти произведения находятся в Федеральном списке экстремистских материалов.

Но все тайное стало явным. Полицейские выяснили, что конаковец слушает такую музыку, и составили административный протокол.