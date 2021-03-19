Тверская епархия организует для верующих цикл лекций «Традиции и смысл Великого поста»

Горожанам расскажут о том, как поститься и в чём смысл воздержания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская епархия приглашает верующих на цикл лекций «Традиции и смысл Великого поста».

-Чтобы сделать пост более понятным и помочь ответить на вопросы наших горожан о том, как поститься и в чём смысл воздержания, Тверская епархия подготовила цикл великопостных лекций, - рассказывает епархиальная пресс-служба. - Лекторами выступят митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, священнослужители епархии и преподаватели Московской духовной академии.

Митрополит Амвросий прочтёт свою лекцию 8 апреля. Её тема: «Пост для современного человека и современная аскеза».

Лекции будут проходить в 19:00 каждый четверг с 25 марта по 22 апреля. Место проведения - Тверское епархиальное управление (храм Двенадцати апостолов, ул. Советская, 10). Вход на лекции будет свободным, всех просят соблюдать масочный режим.

Расписание всех лекций:

Фото: Тверская епархия

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