Каждый житель Тверской области за 2020 год купил товаров в среднем на 199,6 тысяч рублей

На одного жителя области оборот розничной торговли в денежном выражении составил 199,6 тысяч рублей. Фото: Рустем АХУНОВ

Оборот розничной торговли на потребительском рынке Тверской области в 2020 году составил 250,3 млрд рублей. По сравнению с 2019-м годом он снизился на 1,2%. Таковы данные Тверьстата.

Ведомство также обнародовало некоторые подробности о функционировании потребительского рынка в пандемийном 2020 году.

Так, на одного жителя области оборот розничной торговли в денежном выражении составил 199,6 тысяч рублей. Пищевых продуктов, включая алкоголь и табак, было подано больше, чем непищевых товаров (52,7% против 47,3%).

Оборот в сфере общепита в денежном выражении составил 8 млрд рублей (на одного жителя - 6,4 тыс. руб.). По сравнению с 2019 годом, он снизился на 6,1%.

Объём реализации платных услуг населению за 2020 год - 55,8 млрд руб. (на одного жителя - 44,5 тыс. руб.). Снижение по отношению к 2019 году составило 8%.

В сравнении с другими регионами, входящими в ЦФО (их восемнадцать), позиции Тверской области следующие:

- по обороту розничной торговли - 10-е место;

- по обороту в сфере общепита - 10-е место;

- по обороту в сфере платных услуг - 13-е место.

Графика: Тверьстат

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