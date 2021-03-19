Сомнительные семена цветов и овощей нашли на рынке в Тверской области

Партии семян не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

На рынке в Кувшиново было установлено, что трое граждан реализовывают партии пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Рейд проводился специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области 18 марта.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

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