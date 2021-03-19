Запрещенный консервант нашли в сливочном масле в больнице Твери

В масле нашли запрещенный консервант
Фото: Андрей МИНАЕВ
Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из больниц Твери были отобраны пробы сливочного масла. Продукт был произведен в Республике Татарстан.
В ходе проведенных Тверской межобластной ветлабораторией экспертиз в продукте была выявлена сорбиновая кислота (901 мг/кг), что недопустимо согласно регламенту.
Эта пищевая добавка предотвращает образование плесневелых грибов, угнетает развитие бактерий, продлевает срок хранения продуктов, но при употреблении в пищу имеет свойство разрушать витамин В12 и может вызвать аллергию.
Полученные результаты экспертизы направлены в надзорные органы для принятия мер в отношении производителя.