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Общество19 марта 2021 15:57

Запрещенный консервант нашли в сливочном масле в больнице Твери

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В масле нашли запрещенный консервант

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из больниц Твери были отобраны пробы сливочного масла. Продукт был произведен в Республике Татарстан.

В ходе проведенных Тверской межобластной ветлабораторией экспертиз в продукте была выявлена сорбиновая кислота (901 мг/кг), что недопустимо согласно регламенту.

Эта пищевая добавка предотвращает образование плесневелых грибов, угнетает развитие бактерий, продлевает срок хранения продуктов, но при употреблении в пищу имеет свойство разрушать витамин В12 и может вызвать аллергию.

Полученные результаты экспертизы направлены в надзорные органы для принятия мер в отношении производителя.