Виновник ДТП со "скорой помощью" под Тверью был в наркотическом опьянении

В аварии никто не пострадал Фото: vk.com/vasilmih

Виновник ДТП с автомобилем "скорой помощи", которое произошло 16 марта на автодороге между Жорновкой и Долматово в Калининском районе Тверской области, оказался в наркотическом опьянении.

- На виновника составлены административные мариалы, - уточнили в УГИБДД России по Тверской области.

Ранее было известно, что водитель на автомобиле "Дэу Матиз" выехал на встречную полосу и врезался в машину "скорой помощи". Проезжающие мимо водители обратили внимание, что мужчина ведет себя странно, он вышел из машины сильно качаясь и несколько раз упал.

В аварии никто не пострадал.