За 2020 год участковые раскрыли почти 2,5 тысячи преступлений в Тверской области

В Тверской области за 2020 год участковые раскрыли почти 2,5 тысячи преступлений. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Количество всех раскрытых участковыми преступлений составляет треть от общего числа совершенных в Тверском регионе. Всего в области на страже закона и порядка стоят более 400 участковых. Информацию озвучили на пресс-конференции в областном МВД.

Всего на учете у участковых стоят 55 тысяч граждан, в том числе несовершеннолетние. Многие из них допускали нарушение закона – семейное насилие, хранение оружия и т.д.

В сложившейся эпидемической ситуации участковые особое внимание уделяют соблюдению гражданами требований Роспотребнадзора.

В 2020 году в Тверской области зарегистрирован рост подростковой преступности. В начале 2021 года активно ведут профилактические мероприятия, чтобы количество таких преступлений снизилось.

Всего за прошлых год в полицию доставили более 1,5 тысяч несовершеннолетних. Почти 5,4 тысяч родителей и опекунов, 1,7 тысяч подростков привлекли к административной ответственности. Наказание понесли и 448 взрослых, которые втянули детей в преступную деятельность.

Также на учете в ПДН стоят 1,5 тысячи несовершеннолетних, 766 родителей, 143 подростковых группы.

Напомним, что в областной полиции функционирует отдел, который ведает и деятельностью участковых и работой с несовершеннолетними.