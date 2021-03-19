В Кувшиновском районе Тверской области ограничен проезд грузовиков тяжелее пяти тонн

В Кушиновском район ограничили движение большегрузв Фото: Виктор Буздин

В Кувшиновском районе Тверской области на атодорогах третьего класса регионального и межмуниципального значения с 1 апреля по 15 мая ограничивается проезд грузового транспорта массой более пяти тонн. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Кувшиновского района.

К третьему классу в муниципалитете относятся следующие дороги: Березки - Вязьмицы, Сидорово - Иловицы, Борзыни - Большое Васильково, Ново - Володово, Ново - Глазачево, Ульяново - Кашуево, Кунино - Яколицы, Кунино - Колбасино - граница Торжокского района, Кунино - Шевково, Заовражье - Каравайцево, Заовражье - Рылево, Васильково - Киселево, Свеклино - Андреяново, Осташково - Федорково, Мытницы - Хорлово - Богданово, Большое Кузнечково - Пречисто - Каменка, Вороново - Боброво - Бородино - "Торжок - Осташков", Могилевка - Василево, Заовражье - Лукино, "Торжок - Осташков" - Сухой Ручей - Данково - Сурушино, Сокольники - граница Старицкого района, "Торжок - Осташков" - Хвошня - Страхины - "Кувшиново - Кунино", Большой Борок - Медведково - Слапихино - "Торжок - Осташков".