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Общество19 марта 2021 12:32

На озере Волго в Тверской области поймали браконьеров с рыболовными сетями

Двух мужчин задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Браконьеры привлечены к административной ответственности Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области бойцами ОМОН Управления Росгвардии совместно с представителем рыбоохраны задержаны двое браконьеров.

Жители Селижаровского муниципального округа - 58 и 56 лет - ставили 90 метровые сети на озере Волго в Осташковском городском округе.

С помощью запрещенных снастей браконьеры выловили судаков, которых правоохранители выпустили обратно в водоем.

За незаконную рыбалку нарушителям грозит административный штраф.