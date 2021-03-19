На озере Волго в Тверской области поймали браконьеров с рыболовными сетями

Браконьеры привлечены к административной ответственности Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области бойцами ОМОН Управления Росгвардии совместно с представителем рыбоохраны задержаны двое браконьеров.

Жители Селижаровского муниципального округа - 58 и 56 лет - ставили 90 метровые сети на озере Волго в Осташковском городском округе.

С помощью запрещенных снастей браконьеры выловили судаков, которых правоохранители выпустили обратно в водоем.

За незаконную рыбалку нарушителям грозит административный штраф.