В Тверской области осужденным разрешили краткосрочные свидания с родственниками

Осужденным разрешили краткосрочные свидания Фото: Мария ЛЕНЦ

С 19 марта 2021 года возобновляется предоставление краткосрочных свиданий для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в ИК-1,4,5,6,7,9,10, ЛИУ-3,8, ФКЛПУ ОБ, СИЗО-2,3. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Свидания осуществляются в комнатах для краткосрочных свиданий, где имеется стекло. Все участники должны иметь средства индивидуальной защиты - маски, перчатки.

До особого распоряжения приостановлено проведение длительных свиданий с осужденными и личный прием граждан в учреждениях УФСИН.

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