В Тверской области от коронавируса привились 64 176 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 64176 человек – это 96,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 18 марта вакцинировались 1340 человек. В федеральный регистр внесена информация о 59 334 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.
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