Руководителя Следственного управления МВД по Тверской области перевели на Кавказ

Алексей Пушкарев возглавит ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Согласно подписанному Президентом России указу, заместитель начальника УМВД по Тверской области, начальник Следственного управления МВД, полковник юстиции Алексей Пушкарев назначен руководителем следственной части ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Занимавшего до этого этот пост генерала-майора юстиции Александра Вохмянина перевели на должность замначальника Следственного департамента МВД РФ.

Алексей Пушкарев родился в 1977 году в Чите. Имеет два высших образования, окончил Иркутскую государственную академию по специальности «Экономика», а также Читинский госуниверситет по специальности «Юриспруденция».

Алексей Николаевич начинал службу в органах внутренних дел следователем в районном отделе милиции, в дальнейшем работал в Следственном управлении по Читинской области и по Забайкальскому краю.

На должность заместителя начальника УМВД России по Тверской области, начальника Следственного управления его назначили в 2014 году.