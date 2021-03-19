Коллекционер оружия в Твери получил условный срок за собранный арсенал

В Твери коллекционер оружия получил условный срок за собранный арсенал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пролетарский районный суд 10 марта вынес приговор тверичанину, у которого дома незаконно хранилось огнестрельное оружие. Правонарушитель получил 2 года условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Правоохранительные органы установили, что летом 2013 года житель Твери купил у кого-то два револьвера, пистолет, патроны, а также взрывные устройства – гранату и детонатор. Все это мужчина хранил у себя в квартире.

На суде коллекционер полностью признал свою вину. Он раньше был военнослужащим и умеет обращаться с оружием. Помимо огнестрельного оружия, у него в коллекции ножи и ордена. Вещи он покупал в антикварных магазинах, у частников, а также искал на раскопках.

Суд дал гражданину два года условно, а также назначил штраф в 45 тысяч рублей. Как было сказано выше, приговор еще может быть обжалован.