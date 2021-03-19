В ночном клубе Твери у девушки украли шубу

Мужчина забрал чужую шубу и ушел Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Центрального отдела полиции в Твери обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что оставила шубу в холле одного из ночных клубов и отлучилась. Когда она вернулась, одежды уже не было. Ущерб составил 35 000 рублей.

Полицейские прибыли на место, составили ориентировку на поиск злоумышленников. В ходе розыска был задержан 24-летний житель Санкт-Петербурга.

По камерам установлено, что молодой человек взял одежду, осталенную без присмотра, и ушел. В полиции он сообщил, что хотел вернуть шубу девушке.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Шубу вернули владелице.