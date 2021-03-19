Мужчина получил травмы в ДТП в Тверской области

В ДТП пострадал мужчина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Столкновение двух автомобилей произошло на 8-м км автодороги Змеево-Кушалино-Хохловка в Калининском районе Тверской области.
Один из водителей не предоставил преимущество другому при выезде со второстепенной дороги на главную.
В аварии пострадал 35-летний мужчина. У него - ушиб ноги. Признаков алкогольного опьянения нет.
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