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Происшествия19 марта 2021 9:33

Мужчина получил травмы в ДТП в Тверской области

Авария произошла в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал мужчина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столкновение двух автомобилей произошло на 8-м км автодороги Змеево-Кушалино-Хохловка в Калининском районе Тверской области.

Один из водителей не предоставил преимущество другому при выезде со второстепенной дороги на главную.

В аварии пострадал 35-летний мужчина. У него - ушиб ноги. Признаков алкогольного опьянения нет.

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