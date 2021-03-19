Где в Тверской области будут отключать электричество 19 марта

В Тверской области 19 марта планово отключают электричество в Твери и Лихославле. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

По данным МУП «Тверьгорэлектро», в этих населенных пунктах в течение дня будут плановые отключения электроэнергии.

Тверь

Заволжский район

13:30-15:00 – ул. Скорцова-Степанова, дома №№ 10, 12, 14, улица Благоева, дома №№ 3, 3 корпуса 1 и 2, улица Горького, дом № 128 корпус 2.

Пролетарский район

09:00-15:00 – бульвар Профсоюзов, дома №№ 5-17.

10:00-11:00 – улица Семенова дома №№ 19-55, 20-50, дом № 38 (поликлиника), улица Семенова, дом №57 «а», улица 3-я за ЛОЖД, дома №№ 13-53, дома №№ 18-70/1,

Лихославль

09:00-12:00 – поселок Льнозавода, дом №4 «а», дома №№ 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/1, 28, 29, 30.

13:00-15:00 – улица Аптекарская, дома №№ 4-20, улица Афанасьева, дома №№ 1-3, улица Комсомольская, дом №66, 67, улица Советская, дом № 41 «а», улица Первомайская, дом № 2.

За все время работ, с 15 по 19 марта, электричество отключали в домах Твери, Торжка и Лихославля.