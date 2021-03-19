В Тверской области за наркотические «закладки» мужчина получил 8,5 лет строгого режима

В Тверской области за наркотики мужчина получил 8,5 лет колонии строгого режима.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Приговор наркоторговцу огласил Конаковский городской суд 12 марта. Жителя Тверской области обвиняли по нескольким пунктам 228-й статьи УК РФ. Приговор суров – 8,5 лет в колонии строгого режима.
По данным правоохранительных органов, в мае 2020 года ранее судимый по наркотической статье гражданин через интернет купил «закладку» с наркотиками и пытался перепродать ее. Также спрятав в схроне, который принято называть «закладкой».
Но психотропное вещество нашли полицейские. Мужчина не довел преступный умысел до конца.
В июне 2020 года фигурант дела вновь приобрел крупную партию наркотиков в «закладках» через интернет. Их он хранил у себя в автомобиле, пока не изъяли.
На суде свою вину обвиняемый полностью признал.
Приговор, 8,5 лет «строгача», пока не вступил в законную силу.