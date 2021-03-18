Ученики и преподаватели школы искусств им. Мусоргского в Твери вместе со всей страной спели "Севастопольский вальс"

Тверская область отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

18 марта Тверская область отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В рамках празднования знаменательной даты регион принял участие во Всероссийской музыкальной акции "Мы вернулись домой". Участники должны были исполнить и записать на видео знаменитую песню "Севастопольский вальс" композитора Константина Листова на слова Георгия Рублёва.

Песня была написана к 10-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100- летию Первой обороны Севастополя.

В Твери "Севастопольский вальс" спели учащиеся и преподаватели детской школы искусств №1 имени М.П.Мусоргского. Видео размещено на сайте Тверского областного дома народного творчества.

Также к акции присоединились Тверской областной Дом народного творчества и муниципальные образования Верхневолжья, в частности Торопецкий район. Ряд других праздничных мероприятий - фотовыставки, книжные презентации, конкурсы, викторины, классные часы и квесты прошли во всех районах Тверской области.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан.