Губернатор Тверской области предложил оказывать господдержку предприятиям, где работают многодетные родители

Игорь Руденя выступил с инициативами по совершенствованию федерального трудового законодательства. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя, который также является секретарем Тверского регионального отделения «Единой России», выступил с законотворческими предложениями на селекторном совещании Генерального совета партии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Обсуждались вопросы упрощения трудоустройства, модернизации служб занятости, формирование единого рынка труда.

Игорь Руденя предложил предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профобразования, но и многодетных родителей.

- Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти, - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор также предложил закрепить на федеральном уровне еще одну меру - компенсировать работодателям часть затрат на зарплату подросткам на каникулах. В нашем регионе уже несколько успешно действует подобная программа.

Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность.

Губернатор внес еще одно предложение - не прекращать выплаты подросткам, получающим пенсию по потере кормильца, когда они устраиваются на работу.

- Чтобы заработок ребенка плюсовался к тем средствам, которые он уже получает, - уточнил Игорь Руденя.