С проспекта Чайковского власти Твери хотят эвакуировать брошенную "Волгу"

В Твери эвакуируют брошенные автомобили Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Власти Твери планируют эвакуировать с проспекта Чайковского брошенный автомобиль "ГАЗ 3110". На машине имеется регистрационный знак, в остальном она выглядит бесхозяйной.

Владельцу "Волги" предписано убрать автомобиль в течение 30 календарных дней со дня размещения постановления.

Если транспортно средство не будет эвакуировано или убрано на спецстоянку хозяином добровольно, его эвакуируют принудительно, а собственнику придется оплатить расходы на транспортировку и временное хранение.

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