Встреча руководства городов-побратимов Твери и Капошвара прошла в режиме онлайн

Алексей Огоньков провел встречу с мэром города-побратима Капошвара Кароли Зита Фото: администрация Твери

В администрации Твери в режиме видеоконференции состоялась встреча главы города Алексея Огонькова и мэра города-побратима Капошвара Кароли Зита.

Венгерской стороне провели презентацию об экономическом и промышленном потенциале города. Участники встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

– Тверь заинтересована в расширении делового сотрудничества, – подчеркнул Алексей Огоньков. – Многие тверские предприятия имеют опыт взаимодействия с зарубежными партнёрами и настроены на продолжение работы.

Участники встречи обсудили готовящийся в Твери новый проект по школьному обмену между городами-побратимами. Его организация станет возможной после снятия коронавирусных ограничений.