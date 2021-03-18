Врачу больницы в Тверской области отказали в отпуске "за свой счет"

Врачу больницы отказали в отпуске без сохранения заработной платы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру обратился работник Молоковской ЦРБ и сообщил о нарушении соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что заявитель работает в учреждении в должности врача общей практики,с 2008 года получает пенсию по старости. На имя главного врача работник подал заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Но ему в этом было необоснованно отказано.

По факту выявленных нарушений главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, работнику предоставлен гарантированный законом отпуск.