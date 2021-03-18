Не успеете вовремя пополнить карту - не сможете пользоваться льготой целый месяц. Фото: Виктория ТУШКОВА

Оператор пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» напомнил жителям Твери, что социальные карты нужно пополнять заранее.

Деньги должны поступить на счёт льготного проездного в месяце, предшествующем тому, когда проездной понадобится. То есть, чтобы социальная карта была активна в апреле, оплатить абонемент нужно в марте.

«Оплатить социальный проездной можно в банковском терминале, через приложение «Сбербанк онлайн», а также в личном кабинете карты «Волга», если у пассажиров уже активирована социальная карта», - напоминает транспортный оператор.

Если же вы оформляете льготный проезд впервые, нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства (или в офис МФЦ) для активации соцкарты. Возьмите с собой паспорт и бесконтактную банковскую карту платёжной системы «Мир» - на неё и «запишут» проездной.

Чтобы его оплатить, нужно выбрать «Волга» в разделе «Платежи», в банкомате «Сбербанка» или системе «Сбербанк онлайн». Далее потребуется ввести номер социальной карты и перед переводом денег обязательно выбрать социальный абонемент (ЕСПБ) стоимостью 302 рубля.

Вопросы относительно оплаты проезда и работы транспорта можно задать по номеру горячей линии: 8-800-350-00-99.