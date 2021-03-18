В Тверской области 113 человек за сутки заразились коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 18 марта, с начала пандемии выявили 36025 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 113 человек.

Выздоровели 33 810 человек (+125 за последние сутки).

Изолировано 1518 больных (-17).

Умерли 697 человек (+5 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11509 заболевших (+28 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2509 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 1994 (+5);

Ржев – 1976 (+7);

Торжок – 1542 (+1);

Калининский район – 1500 (+3);

Кимры – 1458 (0).

Прививку от коронавируса сделали 62 836 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 007 человек.

За весь период в регионе проведено 618 522 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 568.