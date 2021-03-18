В Тверской области 113 человек за сутки заразились коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 18 марта, с начала пандемии выявили 36025 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 113 человек.
Выздоровели 33 810 человек (+125 за последние сутки).
Изолировано 1518 больных (-17).
Умерли 697 человек (+5 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11509 заболевших (+28 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2509 (+6);
Вышневолоцкий городской округ – 1994 (+5);
Ржев – 1976 (+7);
Торжок – 1542 (+1);
Калининский район – 1500 (+3);
Кимры – 1458 (0).
Прививку от коронавируса сделали 62 836 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 007 человек.
За весь период в регионе проведено 618 522 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 568.
Графика: ПТО