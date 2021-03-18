С 2011 по 2020 год средняя зарплата в Тверской области выросла в 1,97 раза

Самым удачным для работников предприятий и организаций был 2018 год - тогда зарплаты выросли сильнее всего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверьстат рассказал о средней зарплате работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Тверской области. Специалисты представили данные в разрезе десятилетия – с 2011 по 2020-й год включительно, а также поделились информацией об отраслях, где работникам платят самые высокие зарплаты.

С 2011 года средняя зарплата в регионе выросла в 1,97 раза: с 17747 рублей до 35010 рублей. Самым удачным для работников предприятий и организаций был 2018 год, тогда зарплаты выросли в среднем на 3 437 рублей.

Что до наиболее «хлебных» отраслей, то больше всех получают:

- работники финансовой и страховой сферы (55247 рублей),

- электро-, паро- и газоэнергетики (47986 рублей) ,

- а также специалисты области информации и связи (45127 рублей).

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.