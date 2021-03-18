На автобусах без ремней безопасности перевозили детей в районе Тверской области

Нарушения при перевозке детей выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Жарковского района в ходе совметсной проверки с сотрудниками Госавтоинспекции выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения при перевозке детей в МОУ Жарковская СОШ № 1.

В частности, в школьных автобусах оказались неисправны ремни безопасности, не было огнетушителя, водители не получали инструктаж по использованию тахографов, а путевые листы заполнялись формально.

Прокурором руководителю учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.