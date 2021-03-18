В Тверской области уклониста оштрафовали на 15 000 рублей

Уклонист от службы в армии заплатит штраф Фото: Влад КОМЯКОВ

Перед судом предстал 22-летний житель Краснохолмского района Тверской области. Молодого человека осудили за уклонение от призыва на военную службу по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

В суде установлено, что призывник неоднократно получал поветску, но при этом, не имея уважительных причин, уклонялся от службы в армии.

Подсудимый в судебном заседании вину признал. Судом ему назначен штраф в размере 15 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.