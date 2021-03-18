В Твери мужчина сжег арендованный автомобиль по просьбе владельца

Пламя с горящего автомобиля перекинулось на другие машины Фото: УМВД России по Тверской области

16 марта в поселке Химинститута в Твери сгорели три автомобиля. О ЧП сообщили в дежурную часть. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции опросили владельцев повреждённых автомобилей, осмотрели место происшествия и нашли зажигалку.

Установили и личность подореваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что облил бензином и поджег арендованный им автомобиль по просьбе владельца, который хотел получить за него страховку. Машина загорелась, а поджигатель пошел вызывать пожарных. Вернувшись, он обнаружил, что пламя с горящего автомобиля перекинулось на на два припаркованных рядом транспортных средства.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.