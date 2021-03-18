Твери объявлен конкурс рисунков "Мои родственники на скорой помощи" Фото: областной миндрав

Тверская станция скорой медицинской помощи объявила конкурс на лучший детский рисунок "Мои родственники на скорой помощи" или "Скорая помощь глазами детей".

В своих работать конкурсанты могут показать, как они представляют работу своих родственников в экстренной медицинской службе. Рисовать можно в любой технике и любыми материалами.

Работы можно отправить на конкурс через сайт, в личные сообщения группы Тверскои станции скорой медицинской помощи ВКонтакте и Instagram, а также на электронную почту edc-tver@yandex.ru.