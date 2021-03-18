Предприниматель в Тверской области оштрафован за вред окружающей среде

Предприниматель оштрафован за нарушения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты минприроды Тверской области в одной из деревень Калининского района выявили, что предприниматель складирует отходы деревообработки с пилорамы на почву, причиняя вред окружающей среде.

Под контролем ведомства виновник очистил территорию земельного участка и устранил вредные последствия. Всего вывезено порядка 40 тонн отходов. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Минприроды Тверской области напоминает, что сброс отходов любых видов на почву запрещен. Нарушителям грозит административное наказание.