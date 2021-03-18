Госавтоинспекция Тверской области предупредила водителей об ухудшении дорожных условий

Водителей просят быть внимательнее на дорогах Тверской области Фото: ПТО

18 марта в отдельных районах Тверской области ожидается снегопад. Об ухудшении погоды жителей предупредили синоптики Тверского гидрометцентра.

В свою очередь региональная Госавтоинспекция обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательнее в условиях ухудшения дорожной обстановки.

- В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - призывают инспекторы ГИБДД.

Пешеходам, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Будьте внимательны и осторожны!