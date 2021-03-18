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Происшествия18 марта 2021 14:00

Кражу банковской карты раскрыли полицейские в Твери

Мужчина потерял ее, расплачиваясь в магазине
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 52-летний житель Твери и сообщил, что накануне расплатился в торговом центре банковской картой и случайно обронил ее у кассы. Позже ему начали приходить сообщение о списании средств.

Полицейские опросили заявителя, обследовали места возможной утери карты и места оплаты покупок.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - безработный местный житель. Злоумышленник нашел карту, оплатил покупки и выбросил ее.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.

Криминал