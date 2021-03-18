В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 62 836 человек – это 94,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 17 марта вакцинировались 1007 человек. В федеральный регистр внесена информация о 58 256 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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