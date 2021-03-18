Двое мужчин украли барсетку у посетителя кафе на вокзале в Твери

Фигуранты предстали перед судом Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери перед судом предстали двое местных жителей 20 и 21 лет. Ранее молодые люди были судимы за кражу и совершили аналогичное преступление.

В августе 2020 года в привокзальном кафе они украли барсетку с деньгами и документами у жителя Торжка, которую он оставил без присмотра. Ущерб составил более 5000 рублей.

Злоумышленников задержали и возбудили уголовное дело.

Приговором суда мужчины признаны виновными. Один из фигурантов получил два года колонии-поселения, а второй - условный срок. Приговор суда вступил в законную силу.