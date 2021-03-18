За год в Тверской области установили 2020 дорожных знаков и 195 светофоров

На дорогах местного значения установлено 2020 дорожных знаков. Фото: ПТО

Областное правительство сообщило об итогах работы по установке в регионе дорожных знаков и новых светофоров в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Они таковы: в муниципалитетах на дорогах местного значения установлено 2020 дорожных знаков и 195 светофоров.

Также установлено 8 тыс. погонных метров пешеходных ограждений и 45,9 тыс. погонных метров элементов освещения, обустроено 150 искусственных неровностей.

На эти цели из областного и местных бюджетов выделено 105 млн рублей.

Это важная часть работы по снижению смертности в результате ДТП. В нашем регионе по нацпроекту поставлена задача снизить количество летальных случаев в результате аварий в 3,5 раз к 2024 году по сравнению с 2017-м.

- Для достижения этих результатов необходимо обеспечить развитие автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, синхронизацию ремонта дорог с мероприятиями по установке дорожных знаков, освещению трасс, организации пешеходных переходов, - отмечал губернатор Игорь Руденя.